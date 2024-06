O treinador português João Tralhão é um dos novos adjuntos no Borussia Dortmund, anunciou esta quinta-feira o clube alemão.

João Tralhão, de 43 anos, vai ser adjunto do treinador Nuri Sahin, assim como o turco Ertugrul Arslan, de 44 anos. Ambos coincidiram com Sahin no Antalyaspor: Tralhão em 2023/24 e Arslan em 2022/23.

O polaco Lukasz Piszczek, de 39 anos, também vai ser adjunto de Sahin. Piszczek volta assim ao Borussia Dortmund, clube no qual jogou de 2010 a 2021. Terminou a carreira como atleta na época que há pouco terminou, nos polacos do LKS Goczalkowice Zdroj.

De saída da equipa técnica do clube alemão estão Sven Bender e Sebastian Geppert, no final deste mês.

João Tralhão, que esteve cerca de 18 anos no Benfica, de 2001 a 2018, saiu para adjunto de Thierry Henry no Mónaco em outubro de 2018/19. Em 2020/21 passou pelo Vilafranquense como treinador principal e na época passada foi adjunto no Antalyaspor.