Agora é oficial. Em apenas um dia, o Borussia Dortmund resolveu a questão da sucessão de Edin Terzic como treinador principal do clube. Nuri Sahin foi anunciado nesta sexta-feira, depois de ter sido apontado ao cargo pela imprensa.

Nuri Sahin foi futebolista do Borussia Dortmund por três ocasiões e voltou ao clube na época passada como treinador-adjunto. Agora, passa ao cargo máximo.

Sahin assina como treinador principal até 2027, segundo anunciou o clube alemão, que atingiu a final da Liga dos Campeões durante a época passada.

Aos 35 anos, assume a segunda experiência enquanto técnico principal, depois do Antalyaspor, da Turquia. Foi nesse clube que se retirou, depois de jogar no Werder Bremen, Real Madrid, Liverpool, Feyenoord e Borussia Dortmund, em três ocasiões.

The new man in charge, Nuri Şahin! pic.twitter.com/DghvsfneCl