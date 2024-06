É oficial: Abel Ruiz deixa o Sp. Braga para reforçar o Girona, da Liga Espanhola, até 2029. O acordo foi confirmado ao final da manhã desta quarta-feira pelos dois clubes.

O avançado espanhol sai do clube minhoto, que anunciou o negócio a troco de nove milhões de euros. O Sp. Braga mantém 10 por cento de uma mais-valia futura.

«O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Girona FC para a transferência a título definitivo do jogador Abel Ruiz, mediante a contrapartida de 9 milhões de euros, referentes a 100 por cento do passe. O SC Braga mantém a titularidade de 10 por cento da mais-valia de uma futura transferência do jogador», informam os minhotos, em comunicado.

«O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência é totalmente assumido pelo Girona FC. A transferência do jogador não implica para o SC Braga qualquer encargo com serviços de intermediação», refere ainda o Sporting de Braga.

Em comunicado, o Girona confirmou a contratação do jogador para as próximas cinco temporadas.

«Abel Ruiz vai ingressar esta temporada no Girona FC, na sequência do acordo assinado com os portugueses do Sporting Braga para a transferência. O novo avançado, que passou nos exames médicos, assinou contrato por cinco temporadas, até junho de 2029», informa o Girona, 3.º classificado da edição 2023/24 da liga espanhola e que vai, em 2024/25, jogar a Liga dos Campeões pela primeira vez.

O internacional espanhol de 24 anos chegou a Portugal vindo do Barcelona e representou o Sp. Braga durante quatro épocas e meia, desde 2019/20 (meia época) até ao final de 2023/24. Fez 189 jogos pelos bracarenses e apontou 38 golos. Conquistou uma Taça de Portugal (2020/21) e uma Taça da Liga (2023/24).

Confirma-se assim a negociação já noticiada pelo Maisfutebol, sendo que a caminho de Braga está o lateral Gabriel Martínez.