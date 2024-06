Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, está a caminho do Girona. O negócio deverá ser oficializado nas próximas horas, segundo apurou o Maisfutebol.

A transferência deverá render entre 14 a 15 milhões de euros para os cofres do Sp. Braga, um montante total que será repartido em duas vertentes: por um lado, a verba de transferência, superior aos oito milhões até aqui noticiados, e por outro lado a inclusão um jogador do Girona, estando já definido o atleta em questão. Foi, aliás, um pedido do novo treinador Daniel Sousa.

O internacional espanhol terminava contrato em junho de 2025 com o clube minhoto, por isso poderia assinar, como jogador livre, por qualquer equipa já no mercado de janeiro.

O Girona vai disputar pela primeira vez a Liga dos Campeões, na próxima temporada, após atingir um terceiro lugar inédito na Liga espanhola.

Ruiz chegou ao Sp. Braga, em janeiro de 2020, emprestado pelo Barcelona. Tornou-se atleta do clube, em definitivo, no verão de 2020, por oito milhões de euros. Disputou 189 jogos e marcou 38 golos ao serviço dos arsenalistas.