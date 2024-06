O Besiktas confirmou na manhã desta quinta-feira a contratação do futebolista português Rafa Silva até ao final da época 2026/27.

Em comunicado, o emblema turco informa ainda sobre os milhões que Rafa Silva vai receber pelos três anos de contrato com o emblema turco: seis milhões de euros por cada uma das três épocas.

«O Besiktas informou à KAP [Plataforma de Divulgação Pública] que foi alcançado um acordo relativamente à transferência do jogador profissional Rafael Alexandre Fernandes Ferreira Silva», começa por referir o Besiktas, em nota oficial.

«O comunicado enviado à Plataforma de Divulgação Pública é o seguinte: “Relativamente à transferência, o jogador será vinculado até à época 2026/27, em vigor a partir de 1 de julho de 2024. Foi assinado um contrato de três anos. O jogador vai receber uma taxa garantida de seis milhões de euros por cada temporada», informa o Besiktas.

Na terça-feira, Rafa já tinha surgido com um cachecol com as cores do Besiktas, em fotografias ao lado do vice-presidente do clube, Hüseyin Yücel. Na quarta-feira passou nos exames médicos e está agora oficializado o contrato.

Já em Istambul, na noite de terça-feira, o internacional português de 31 anos tinha dito que foi uma «escolha fácil» ir para o Besiktas.