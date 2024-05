Gaius Makouta, internacional congolês, despediu-se, esta segunda-feira, do Boavista, depois de ter chegado ao fim o contrato de três temporadas.

O médio de 26 anos utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem ao clube, colegas e adeptos que o acompanharam desde 2021/22, na altura proveniente do Sp. Braga, tendo feito um total de 105 jogos, seis golos e 14 assistências com a camisola do clube do Bessa.

«Foram três anos de momentos altos e baixos, mas inesquecíveis. Obrigado ao clube por esta oportunidade e por ter acreditado quando outros duvidaram de mim. Certamente, eu não sou o mesmo jogador do que quando cheguei. Uma filha e mais de 100 jogos depois, está na hora de dizer adeus», afirmou Makouta, num vídeo publicado no Instagram.

O Boavista também deixou uma mensagem ao jogador, ele que na presente temporada fez 33 jogos, marcou dois golos e duas assistências.

«Obrigado, Makouta! Para sempre um de nós», pode ler-se na publicação do clube.