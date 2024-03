Voltou a ser adiada, para 27 de março, a Assembleia Geral de acionistas do Boavista, a pedido do acionista maioritário do clube, Gérard Lopez.

Numa mensagem enviada por correio eletrónico a Álvaro Braga Júnior, presidente da Mesa da Assembleia Geral, o proprietário do clube garantiu que no próximo dia 27 vai apresentar uma lista aos órgãos sociais da Boavista SAD. Os trabalhos vão ser retomados nesse mesmo dia, às 18h, no Estádio do Bessa.

Esta reunião entre acionistas começou por ser agendada para 26 de dezembro de 2023, tendo sido transitada para 5 de fevereiro e, posteriormente, para esta sexta-feira. O motivo prendeu-se com a ausência de listas concorrentes à sociedade do Boavista, que ficou sem presidente, depois da saída de Vítor Murta, a 26 de fevereiro, logo a seguir à derrota sofrida pelos axadrezados, em casa, diante do Sporting.

Além de Vítor Murta, também Pepe Roibas e Carmelo Fraile, administradores espanhóis indicados por Gérard Lopez apresentaram a demissão, sendo que Fary Faye é o único membro da SAD que ainda não saiu.