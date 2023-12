Ricardo Paiva, treinador do Boavista, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«O que não correu bem foi a materialização das jogadas. Na primeira parte foi bem disputada e conseguimos chegar à baliza do Gil Vicente e a melhor oportunidade é nossa. Na segunda parte, houve momentos em que os índices físicos baixaram e isso refletiu-se na nossa organização. Ainda assim, depois de sofrer o golo, acabamos por haver uma ascendência da nossa parte e deveríamos ter feito golo.

[interesse do Benfica em Pedro Malheiro] Estou completamente alheado dessa situação. O jogador está completamente disponível para o trabalho, comprometido e não consigo vislumbrar nada extra Boavista. O Pedro Malheiro, pela postura no futebol de formação, já deixava antever numa qualidade de base para poder atingir os patamares que está a atingir agora.

[jogadores na CAN] É o nosso dia a dia. É conseguir reinventar dentro do plantel e temos dentro de portas soluções com qualidade. Uns jogadores mais jogados do que outros, faz parte e assim é em qualquer equipa. Vamos ter de arranjar soluções passar a dar minutos aos jogadores menos utilizados para colmatar as saídas.

[desejos para 2024] Quando nos referimos ao trabalho no alto rendimento do futebol não podemos dissociar as questões amímicas, técnicas, físicas e táticas, é tudo um conjunto que nos remetem para um rendimento maior ou mais baixo. O que pretendo são resultados positivos e vamos trabalhar diariamente para os atingir».