Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Boavista:

«Muito feliz pela vitória. Agradeço aos nossos adeptos que apareceram em grande número e ainda podem ser mais efusivos em determinados momentos. Sabíamos que íamos defrontar uma grande equipa, e sabíamos que tínhamos de ser uma equipa rigorosa e com vontade de vencer.

Entramos muito bem, tivemos uma ou outra situação que podíamos ter marcado golo. O Boavista teve uma oportunidade, onde acertou na barra, mas estava em fora de jogo. No geral controlamos sempre o jogo, tivemos mais posse de bola e, na ponta final, o Boavista carregou mais, o que é normal. Pelo jogo jogado e por tudo o que aconteceu, creio que fomos uns justos vencedores.

[possível saída de Gabriel Pereira] O Rúben é um capitão na verdadeira ascensão da palavra. Todos os dias fala-se em jogadores para sair, é normal que isso possa acontecer, a nossa função é manter os jogadores focados. O Gil Vicente é uma equipa que tem de estar sempre com o plantel aberto, mas como é óbvio gostamos de ter sempre os melhores.

[sentiu melhorias na erradicação dos detalhes?] Por momentos também é preciso ter uma pontinha de sorte. Temos de acreditar sempre no nosso trabalho, acreditar no que está a ser feito e que os jogadores acreditam que podem ser melhores. Hoje ganhamos e a seguir ao Moreirense vim aqui com um empate com um penálti que não existiu e podíamos estar agora com 17 pontos. Eu sei que os árbitros fazem sempre o que acham melhor e só estou a falar porque ganhei. Acabámos bem o ano e queremos começar bem o próximo. O futebol são as pessoas e queremos muito ajudar os jogadores a ser melhores.

[ausências de Pedro Tiba e Alipour] O Pedro Tiba esteve com gripe toda a semana toda e não treinou e o Alipour levou um toque depois do Arouca e não pôde ser utilizado».