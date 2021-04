O treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, alertou esta sexta-feira que o compromisso dos jogadores tem de aumentar, no lançamento da receção ao Rio Ave, em jogo da 26.ª jornada da Liga.

«No fim do último jogo expressei o meu sentimento de que já não há mais tempo para dar passos atrás e que o compromisso de todos tem de aumentar. São exigências claras e objetivas face ao que é a posição do Boavista e ao que temos de conquistar no futuro», afirmou Jesualdo, em declarações reproduzidas nas redes sociais do clube portuense.

«Espero que os jogadores tenham definitivamente entendido que somos capazes de ser melhores, desde que todos se envolvam de forma clara em todos os momentos do jogo. No passado também era assim, mas houve momentos em que não foi. Agora, não há outra solução que não seja todos juntos à procura de conquistar os três pontos», continuou.

Pela frente, o Boavista terá um Rio Ave, um adversário de qualidade, segundo o técnico: «Vamos ter pela frente uma equipa muito boa, com muito e bom trabalho, pelo que será mais um oponente muito difícil. Aliás, todos os jogos até ao fim vão ter este retrato. Só temos de responder de uma forma: todos lá dentro e jogar aquilo que somos capazes. Definitivamente, temos de ser mais eficazes, tanto a defender, como a atacar.»

«O Rio Ave tem uma organização simples, mas difícil de controlar. Tem boa transição e bons executantes para esse modelo. Por isso, temos de exigir muito mais do que aquilo que temos dado e ter uma superação total em relação ao jogo. Os atletas sabem isso e creio que não será mesmo fácil para o Rio Ave contornar as nossas ações», atirou.

O Boavista recebe o Rio Ave este sábado, a partir das 15h30, em jogo da 26.ª jornada da Liga.