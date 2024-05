O leilão dos terrenos anexos ao Estádio do Bessa, onde estão integrados os campos de treinos do Boavista, terminou esta terça-feira sem que houvesse uma oferta pelo valor mínimo estabelecido: 4,9 milhões de euros.

Segundo o portai digital e-leilões, o valor mais alto a ser licitado foi de 3,3 milhões de euros.

O leilão incidiu em terrenos com mais de 22,5 mil metros quadrados, nos quais, além do campo de treino do Boavista, estão integrados outros equipamentos desportivos e um parque de estacionamento subterrâneo.

Aquando do início do período de licitações, o Boavista justificou a venda com «uma dívida a uma instituição bancária» que se arrastava desde a altura da construção do Estádio do Bessa, em 2003.

«É mais uma situação que a atual direção herdou do passado. Tal como em tantas outras situações já solucionadas, este vai ser mais um dossiê que a direção irá resolver o mais brevemente possível», lê-se, no comunicado.