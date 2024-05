O presidente demissionário da SAD do Boavista, Vítor Murta, despediu-se esta quinta-feira de alguns funcionários do clube, quase dois meses depois de anunciar a renúncia ao cargo.

O dirigente, que rendeu Álvaro Braga Júnior em 2020, não foi convidado por Gérard Lopez para continuar em funções.

Vítor Murta, de 48 anos, terminou funções na terça-feira. Restam cinco dias para a Assembleia Geral de acionistas da SAD, na qual serão eleitos os membros dos órgãos sociais para o mandato de 2024-2026.

Essa reunião enfrentou sucessivos sobressaltos desde 26 de dezembro, data inicial da respetiva convocatória. A ausência de listas concorrentes provocou três adiamentos consecutivos, entre 5 de fevereiro e 7 de maio.

O impasse foi atenuado pela permanência de Vítor Murta, cujo pedido de renúncia à liderança da Boavista SAD já tinha sido comunicado a 26 de fevereiro.

A referida Assembleia Geral de acionistas está agendada para terça-feira, às 18h30, no auditório do Estádio do Bessa.

Além de Vítor Murta, Pepe Roibas e Carmelo Fraile, os dois administradores espanhóis indicados por Gérard Lopez, também já apresentaram a sua demissão, sendo que o ex-futebolista Fary Faye é o único membro da SAD que permanecerá.

Há quatro anos, o controlo maioritário da SAD foi assumido pelo empresário Gérard Lopez.

O Boavista ocupa a 14.ª posição da Liga, com 30 pontos, sete de vantagem sobre a linha de água. Ainda assim, o lugar de play-off de manutenção está a dois pontos. No sábado, as «Panteras» recebem o Gil Vicente, 13.º.