Fary Faye é o novo presidente da SAD do Boavista.

Na Assembleia Geral Ordinária, que decorreu esta terça-feira, o antigo jogador dos axadrezados (representou o clube oito temporadas) foi eleito com 99,99 por cento dos votos.

Fary Faye vai liderar assim o Conselho de Administração no mandato de 2024/26 e sucede a Vítor Murta, que cessou funções na passada quinta-feira.

Em comunicado, o Boavista revelou também os restantes membros dos Órgãos Sociais.

Leia o comunicado na íntegra:

A Boavista Futebol Clube, Futebol SAD informa que na Assembleia Geral Ordinária ocorrida hoje, dia 7 de maio de 2024, procedeu-se à eleição e tomada de posse dos membros dos Órgãos Sociais para o mandato 2024/26, tendo sido eleito Fary Faye como presidente do Conselho de Administração da Sociedade Anónima Desportiva, com 99,99% dos votos favoráveis do capital social representado na reunião (92,37%).

Conselho de Administração:

Fary Faye (Presidente)

José Carmelo Fraile Renieblas

José Manuel Roibas Vazquez

Joaquim Agostinho Moreira de Carvalho

Alfredina Maria Seabra Silva

Mesa da Assembleia Geral:

Manuel Maio Gonçalves Silva (Presidente)

Manuel Domingos Diogo Queirós (Vice-Presidente)

Vergílio Manuel Noversa Silva Gomes (Secretário)

Marco António Oliveira Narciso (Suplente)

Conselho Fiscal:

António Silva Marques (Presidente)

José Manuel Duarte Preza Fernandes (Vice-Presidente)

Hélder Manuel Martins Pereira em representação da PALM – Pereira, Almeida, Linhares, Monteiro & Associados, SROC, Lda (Vogal)

Maria Conceição Machado Monteiro Carvalho (Vogal Suplente)

José Manuel Ferreira Sobral da Rocha (Vogal Suplente)