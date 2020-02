Daniel Ramos, treinador do Boavista, em declarações à Sport Tv, depois da derrota diante do Sporting (0-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da Liga:

- Queríamos vir aqui pontuar. A ambição segue-nos, mas em relação ao jogo, não foi uma boa primeira parte em termos gerais, mas a espaços sim. Até entrámos bem no jogo, mas numa situação de bola parada sofremos um golo. Até aí o Sporting não tinha criado nada. Um golo em cima do intervalo condicionou a nossa estratégia. É diferente ir para a segunda parte a perder por 1-0 e a perder por 2-0.

- Na segunda parte conseguimos provocar mais erros, jogar mais adiantados. As oportunidades foram mais repartidas, mas estivemos perto de marcar. Se o tivéssemos feito podíamos chegar ao final a discutir o resultado, mas não aconteceu.

O Boavista teve menos posse de bola [39%], foi intencional?]

- Há jogos em que a equipa que tem mais posse de bola perde. O que interessa é o que se faz com a posse de bola. Concedemos um pouco mais a bola, mas foi para esperarmos mais as transições e provocar mais erros ao Sporting. Conseguimos pressionar bem às vezes, outras não. Demos demasiado espaço. Isso na segunda parte melhorou. Demos outra resposta que era a aquela que queríamos no início do jogo.