João Pedro Sousa valorizou a maior disponibilidade de opções do Boavista para o jogo com o Paços de Ferreira, marcado para a próxima segunda-feira, após um impedimento de inscrição de jogadores.

«Não falo em alívio, mas é mais confortável trabalharmos quando partimos do princípio de que todos podemos ajudar. É difícil para todos quando uma grande parte dos jogadores não pode ajudar. Ninguém no clube fica contente. Felizmente, as coisas resolveram-se. O trabalho da semana fica melhor, mais forte e rico, sendo que a preparação para o jogo evolui de uma forma muito positiva», observou o técnico, em conferência de imprensa.

Na segunda-feira, a FIFA levantou o impedimento de inscrição de jogadores imposto ao Boavista, em função de um processo interposto pelos norte-americanos do Houston Dynamo devido a dívidas relativas à contratação do avançado hondurenho Alberth Elis.

«Tal como nas semanas anteriores, sabemos aquilo que nos espera e as dificuldades que os adversários nos vão colocar. Ainda não temos o plantel que pretendemos no final da janela de mercado, mas isso não nos retira o mínimo de ambição, partindo sempre do princípio de que vamos ter um jogo difícil e um adversário muito complicado», notou.

João Pedro Sousa já pode utilizar Alireza Beiranvand, Rodrigo Abascal, Filipe Ferreira, Gaius Makouta e Kenji Gorré, reforços anunciados no defeso, bem como Nathan e Chidozie, que estavam cedidos em 2020/21 e assinaram novos contratos em 2021/22.

De fora da derrota na visita ao estádio do Gil Vicente (3-0), cuja ficha de jogo apresentou apenas 16 atletas «axadrezados», também esteve Reggie Cannon, que regressou mais tarde da Gold Cup, depois de contribuir para o triunfo da seleção dos Estados Unidos.

«Fizemos um mau jogo em Barcelos. Não há que esconder nem fugir dos factos. Tivemos de fazer uma análise muito detalhada daquilo que se passou, percebendo o que esteve mal e podemos melhorar. Dentro desses aspetos, a semana foi muito boa e produtiva. A nossa perspetiva é estarmos mais fortes contra uma equipa muito competente», apontou.

Se o Boavista poderá apostar em jogadores que «chegaram recentemente e não têm minutos», o Paços de Ferreira vai surgir num «ritmo bastante superior», ultrapassada a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa com os norte-irlandeses do Larne.

«Parece-me que o nosso adversário conseguiu gerir o seu plantel e o desgaste físico da melhor forma e sempre com resultados positivos. Mesmo que não o fizesse, não me parece que a este nível isso fosse condicionar o rendimento da equipa», avaliou João Pedro Sousa, desejoso de que o plantel do Boavista se reforce «o mais rápido possível».

Sensibilizado com o «apoio massivo e ruidoso» dos adeptos em Barcelos, apesar de a exibição «não ter corrido bem», o novo treinador dos portuenses admite que os jogadores vão novamente «precisar muito da ajuda extra» do «maior número possível» de público.

O Boavista, sem pontos, recebe o Paços de Ferreira, com três, na segunda-feira, às 19h00, no Estádio do Bessa, no Porto, em encontro da segunda jornada da I Liga, com arbitragem de António Nobre.