João Pedro Sousa, treinador do Boavista, na sala de imprensa, após derrota por 3-0 frente ao Gil Vicente:

«O atraso para esta conferência de imprensa deve-se ao facto de ter estado a conversar com o presidente por causa das boas noticias que tivemos hoje. Já foi levantado o impedimento e os oito jogadores que ficaram no Bessa já podem jogar. Faltando um já estamos mais fracos, se multiplicarmos por oito ainda pior. Hoje tínhamos de jogar mais e melhor, por isso não nos vamos refugiar nisso. Desta vez as coisas não correram bem, mas não deixa de ser importante esta derrota para evoluirmos como equipa.

[reação de apoio dos adeptos após derrota] Para além da saudade de ver adeptos no estádio, não posso deixar de referir que os adeptos do Boavista são especiais porque nunca deixam de apoiar a equipa. Nós pedimos o apoio deles e, independentemente do contexto, eles vão apoiar. Queríamos dar outra resposta porque eles merecem e a promessa que fica é que vamos tentar fazer melhores jogos e melhores resultados.

[derrota deixa marcas?] Espero que deixe marcas positivas. Nos últimos jogos percebemos porque ganhámos e agora temos de perceber porque é que perdemos de uma forma tão fácil. Para crescermos coletivamente temos de fazer esta análise, independentemente dos jogadores que jogaram. É o trabalho de uma equipa que está em causa.

[pediu mais jogadores ao presidente?] Vai chegar mais gente para a defesa, meio campo e avançados, só na baliza está fechado. Queremos evoluir os que cá estão e, para além destes oito, vai chegar mais gente para todos os setores. Depois disso temos de trabalhar num onze base e ao mesmo tempo trabalhar o nosso jogo. O facto de estarmos limitados condiciona a semana de trabalho, não posso esconder isso».