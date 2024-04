Jorge Simão, treinador do Boavista, em conferência de imprensa, depois do empate, no Estádio do Bessa, diante do Estrela da Amadora (1-1), em jogo da 30.ª jornada da Liga:

- Entrámos muito bem no jogo e construímos boas chegadas à área adversária, mas finalizámo-las sem sucesso. E assim fomos chegando ao intervalo. Na segunda parte, não tenho ideia de nenhum lance em qualquer baliza até acontecer o golo deles. Depois, não houve mais nenhuma aproximação à nossa baliza.

- É de valorizar aquilo que estes jogadores conseguiram fazer no contexto em que vivem atualmente. Ao colocar-se como vencedor a jogar fora, o Estrela da Amadora tentou por todos os meios segurar a vantagem, o que nos dificultava muito a tarefa de marcar golo.

[Sobre a falta de opções ofensivas no banco]

- Se tivesse mais um ponta de lança, se calhar teria utilizado. Não o tinha. Eu conheço o Sasso já de há muito tempo. Aliás, já sofri na pele golos que ele fez a equipas onde eu estava. É um jogador muito importante nas áreas e no jogo aéreo, quer defensivo, quer ofensivo. O que me passou pela cabeça é que nós precisávamos do Sasso ali e ele lá abraçou esse desafio. É uma nota digna de registo.

- Cada encontro vai ter a sua história. Vão ser quatro até ao final. Julgo que nada do que fizermos na próximo partida terá influência na seguinte. Este já está. Venha o próximo.