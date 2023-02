Petit, treinador do Boavista, em conferência de imprensa, depois da derrota dante do Estoril (1-2), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo em atraso da 14.ª jornada da Liga:

Boa entrada e golo cedo, mas jogo mudou depois da expulsão de Ibrahima...

- Começamos bem o jogo, o Estoril começa com um canto, depois assentámos e marcámos pelo Yusupha. Estávamos bem no jogo, estávamos com posse bola, chamámos o Estoril e estávamos a ligar bem o jogo, mas depois começamos a esticar muito na frente, com a equipa a ficar partida. Tentei dar indicações, podíamos fazer melhor. Sabíamos que o Estoril projeta-se muito na frente, dá muito espaços na costas, mas depois da expulsão de Ibrahima ficou mais difícil e a lesão do Sassso no início da segunda parte também não nos deu tempo para nos ajustarmos. Acabámos por sofrer um golo logo aos quatro minutos. O Estoril conseguiu meter muita gente na área, o Bracali foi segurando, mas a vitória do Estoril é justa. No momento de maior pressão podíamos ter tido mais bola, podíamos ter jogado mais.

Boavista deixou praticamente de atacar na segunda parte...

- Estávamos a ganhar, tínhamos de sofrer. O Estoril ataca muito pelos corredores, podíamos jogar num bloco mais baixo, mas tínhamos de ser mais agressivos quando tínhamos a bola. O Estoril colocou-nos muitas dificuldades, baixamos porque não conseguimos ter bola. Estávamos a chegar tarde à bola, a ter dificuldades no jogo aéreo. Houve desgaste de alguns jogadores, há os que foram inscritos em janeiro e que nos fazem falta. É com tristeza, depois de estar a ganhar 1-0 e sentindo que tínhamos o jogo controlado... Não tirando mérito ao Estoril, mas podíamos ter aproveitado para matar o jogo numa transição na primeira parte. Depois com dez torna-se mais difícil.

O que leva deste jogo?

- Trabalhámos muito durante a semana para preparar este jogo, mas começámos cedo a perder muitas bolas. Vamos procurar corrigir isso e preparar o próximo jogo. Temos de dar mérito ao Estoril, mas também tivemos aqui alguns com algumas limitações.

Sexto jogo consecutivo sem vencer fora de casa.

- Não ganhámos, mas estivemos sempre perto disso. Perdemos sempre por pormenores que as outras equipas estão a saber aproveitar. Procuramos trabalhar isso. Depois de termos estado a ganhar fora, como hoje, temos de ter mais capacidade com bola. Sem tirar mérito ao Estoril, faltaram-nos alguns jogadores importantes.