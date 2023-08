Petit, treinador do Boavista, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Benfica (3-2), no Estádio do Bessa, em jogo da primeira jornada da Liga:

- Em primeiro lugar, quero dar os parabéns aos nossos jogadores e aos adeptos, foram fantásticos. Como tinha dito ontem, só podemos controlar aquilo que é o nosso processo de treino, a nossa evolução constante em termos individuais e em termos coletivos. A equipa tem vindo a crescer, nunca viramos a cara à luta. Com muitas dificuldades no dia a dia que vamos conseguindo ultrapassar. É uma vitória merecida contra uma equipa forte, candidata ao título, o atual campeão, que vinha moralizado da Supertaça.

- Soubemos reagir durante o jogo. A perder por 1-0, conseguimos o 1-1, depois o 2-1, 2-2 e o 3-2. Foi do acreditar, muitas vezes não é fácil jogar com um a mais, porque, às vezes, tem-se a tendência de ir-se para a frente e destapar atrás. O Benfica tem jogadores fortes nas transições e poderia ter-nos criado algumas dificuldades, mas acho que o resultado ajusta-se ao que foi o jogo. Um jogo com boa intensidade, num ou noutro pormenor não definimos tão bem, não podemos sofrer o primeiro golo num lançamento que vai dar numa transição e acaba por ser uma oportunidade. Em algumas jogadas a nossa definição não foi a melhor.

- A segunda parte quisemos ganhar, alterámos os três jogadores do meio-campo que estavam com amarelos que podiam meter muito em causa o que era o jogo. Fomos substituindo os jogadores, a equipa continuou a trabalhar e acho que é uma vitória justa.

Lançou muitos jovens…

- Não é lançar por lançar, são jogadores que já trabalham comigo há quase dois anos. Temos uma base da época passada muito boa que nos permite gerir a entrada dos mais jovens.