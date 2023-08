Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Boavista por 3-2 no Estádio do Bessa:

«Foi uma tarefa especial. Tivemos o vermelho na segunda parte e no seguimento desse livre sofremos o 1-1. Mas tentámos vencer o jogo.

Na minha opinião, os jogadores estiveram muito bem. Acreditámos em nós próprios e mesmo com dez controlámos o jogo, fomos capazes de criar oportunidades e marcámos o segundo golo.

Podíamos ter vencido o jogo, mas o futebol é assim. Numa bola longa sofremos o penálti, tivemos grandes oportunidades depois, também com o David Neres. Já estávamos desiludidos com um ponto, mas concedemos um contra-ataque no fim. Os jogadores deram tudo para vencer.

Estivemos 60 minutos com menos um jogador, a contar com a compensação. Claro que é uma situação diferente [a partir da expulsão]. Mas conseguimos controlar o jogo, jogar para a frente e marcar. O Boavista não criou muitos momentos. Parecia estar tudo bem, mas no final o resultado não nos foi favorável.»

[Já conta com Trubin e Arthur Cabral para o próximo jogo?]

«Claro. Eles ainda não estavam prontos para hoje. Só treinaram dois dias com a equipa. Ficaram de fora, mas agora temos mais uma semana para os integrar e para se adaptarem ao estilo de jogo e são opção para o próximo jogo no sábado.»