O treinador do Boavista, Petit, alertou para a importância do jogo dos axadrezados diante do Belenenses, quanto à luta pela permanência na Liga.

«Sabemos que é um jogo importante para darmos um salto até aos 29 pontos e estarmos mais perto da primeira metade da classificação. Olhamos sempre para cima, nunca para baixo. É essa a nossa mentalidade e aquilo que tento incutir aos meus atletas no treino, para que cheguem aos jogos e lutem sempre pela vitória. Temos de ser ambiciosos, não só no futebol, mas também na vida», referiu o técnico, em conferência de imprensa.

Seis pontos acima da linha de água, as panteras estão a sete do sexto lugar, o último que poderá dar acesso às provas europeias de 2022/23. Além disso, a equipa vive um bom momento, invicta há cinco partidas.

«O nosso foco passa por aquilo que os atletas têm de fazer face às nossas instruções e àquilo que trabalhamos durante a semana, sem fugir muito ao nosso padrão e ideias. Estamos num bom momento de forma. A equipa mostra intensidade, cria ocasiões e tem vindo a fazer golos há 13 jogos. Temos é de ver o que fazemos para não andar sempre atrás do resultado. Esperamos entrar bem neste jogo e conseguir logo marcar», frisou Petit.

O técnico dos boavisteiros antevê um «jogo difícil» no reencontro com os azuis, que orientou entre janeiro de 2020 e outubro de 2021, tendo tido como adjunto Franclim Carvalho, que considerou «um rapaz ambicioso e de qualidade, mas que está do outro lado».

«O mais importante é aquilo que podemos e estamos a fazer nestas longas semanas que temos trabalhado em prol da evolução da equipa em termos coletivos e individuais. Além disso, conhecemos um pouco do que tem feito o Belenenses SAD, ao ter mudado de sistema e atuado com jogadores diferentes. Não sabemos muito aquilo que poderemos apanhar, mas também estamos habituados a jogar contra vários sistemas», observou.

Petit garantiu ter o plantel «quase todo disponível», apesar da lesão prolongada de Miguel Reisinho e da incerteza sobre Filipe Ferreira.

«Temos de nos adaptar. Ao logo destes meses, tivemos impedimentos por castigos ou lesões e às vezes não dão muita margem para trabalhar isso [mudança de três para dois defesas centrais durante os encontros]. Trabalhámos essa variabilidade, mas tentamos encontrar peças que se possam casar dentro do jogo. O treino é importante para tirar o melhor conhecimento dos atletas e acasalá-los em termos de posições», concluiu.

Nas últimas 10 jornadas, o Boavista somou oito empates. Este sábado, a partir das 20h30, defronta o Belenenses no Estádio Nacional.