Agora é oficial. Petit já não é treinador do Boavista, tal como o Maisfutebol noticiou na segunda-feira.

O clube axadrezado informou que acertou com o técnico, por mútuo acordo, «a revogação do contrato que ligava as partes até ao final da presente temporada».

«O Boavista agradece todo o profissionalismo que Armando Teixeira [Petit] e a sua equipa técnica colocaram ao serviço do Clube, desejando-lhes as maiores felicidades para os desafios que se seguem», revelou o clube em comunicado divulgado esta terça-feira.

Além de histórico jogador do clube, onde se sagrou campeão nacional em 2000/01, Petit esteve ao serviço do Boavista nestas últimas duas temporadas, naquele que foi um regresso ao Bessa como técnico principal.

Nesta temporada, os axadrezados até começaram em grande na Liga, mas acabaram por cair de rendimento nas últimas jornadas: nos últimos seis jogos somaram cinco derrotas e um empate, pelo que neste momento ocupam apenas a décima posição.