Petit já não é o treinador do Boavista, com quem tinha contrato até junho de 2024. O técnico comunicou nas últimas horas o desejo de deixar o comando do equipa axadrezada e, segundo apurou o Maisfutebol, a direção aceitou a decisão.

A rescisão contratual vai ser assinada ainda na manhã desta segunda-feira no Bessa, depois de um encontro entre o presidente Vítor Murta e o próprio técnico.

A segunda passagem de Petit pelo Boavista durou duas épocas e meia. Nesta temporada, os axadrezados até começaram em grande na Liga, mas acabaram por cair de rendimento nas últimas jornadas: nos últimos seis jogos somaram cinco derrotas e um empate, pelo que hoje ocupam apenas a décima posição.