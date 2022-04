Depois de Sebastián Pérez ter reconhecido o impacto de Petit na estabilidade do Boavista, pela «maneira particular de falar» com o plantel, o técnico explicou a relação com os futebolistas.

«Fomos jogadores e sabemos aquilo que eles pensam e se passa no balneário. Quando chegámos, propusemo-nos a dar a ideia de um estilo de jogo atrativo, com intensidade e qualidade, que foi bem aceite pelos jogadores. Tentámos tirar o melhor rendimento de cada um para que o coletivo fosse mais forte. Ao longo das semanas, os jogadores foram acreditando no processo e evoluindo. Sem dúvida, têm feito um bom trabalho», disse esta sexta-feira o timoneiro axadrezado, que voltou ao Bessa em novembro de 2021.

Petit falava na antevisão ao jogo com o Arouca, da 29.ª jornada da Liga, onde destacou o estilo de jogo da equipa, associando a valorização de futebolistas do Boavista, encabeçada por Nathan, Gustavo Sauer e Petar Musa, ao processo coletivo.

«Como tenho dito sempre, somos ambiciosos e gostamos sempre de olhar para cima e nunca para baixo. Temos 30 pontos e sabemos que é um jogo importante para nós, até porque vão existir jogos entre equipas que estão acima de nós. Ao longo deste percurso, temos sido uma equipa ambiciosa, que quer lutar pelos três pontos, dar bom espetáculo, valorizar o jogo e ter intensidade. Amanhã [sábado] não iremos fugir disso», assegurou.

«Sei a realidade deste clube e o quanto o Boavista tem de trabalhar para poder valorizar os seus ativos. Cabe-nos tentar tirar o melhor rendimento deles, ter uma ideia de jogo e apresentar futebol que convide a que esses atletas se sobressaiam sobre os outros, mas isso só acontece se o coletivo for forte», afirmou ainda.

Na última jornada, os boavisteiros regressaram aos triunfos, diante do Famalicão (2-1). A seis jornadas do fim, o conjunto do Bessa leva nove pontos de vantagem sobre a zona de descida direta e segue a três da primeira metade da tabela. Pela frente, terá um rival que venceu a sensação da Liga na última ronda, por 2-1.

«Nos últimos cinco jogos fora, tem duas vitórias, dois empates e perdeu em Alvalade. É uma equipa que vamos respeitar por aquilo que tem feito. Não é por acaso que fez um bom resultado contra o Gil Vicente [triunfo por 2-1], no qual chegou a jogar com 10 unidades. Há que estar alerta, mas olhamos muito para o que podemos fazer. Se estivermos iguais em relação aos últimos jogos, vamos dar uma boa resposta e lutar pelos três pontos», sublinhou.

«O André Silva fez golos nos últimos jogos, tem qualidade e joga bem. A dúvida no meio-campo do Arouca é entre Leandro Silva ou Pité, pois o David Simão está castigado e o Pedro Moreira lesionado. O Bukia também está suspenso, mas não vai mudar muito a ideia do seu treinador», finalizou.

Para o duelo com o Arouca, Petit não conta com Sauer, expulso em Famalicão, e Gaius Makouta, que se lesionou ao serviço da sua seleção no final de março e apenas esta sexta-feira regressou aos treinos.

Em sentido contrário, Javi García e Yusupha estão recuperados de lesão e o equatoriano Jackson Porozo regressa após castigo.

O Boavista recebe o Arouca este sábado, pelas 18h00.