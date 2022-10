Gerard López vai ter de pagar 787,7 mil euros no âmbito da OPA (oferta pública obrigatória) por 39,22 por cento da SAD do Boavista, informou a CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).



O organismo que rege o mercado refere que auditor indica que a avaliação do capital próprio da SAD axadrezada é «negativo em todos os cenários analisados» e adianta ainda que «a avaliação de acordo com o melhor cenário atribui um valor à Boavista SAD de 28,6 milhões de euros negativos», pelo que «se atribui o valor por ação de 1 cêntimo correspondente ao valor mínimo nominal de uma ação, em termos legais».



No entanto, uma vez que a contrapartida mínima estabelecida pelo auditor (0,01 por ação) é inferior ao valor unitário de 0,56 euros constante do acordo de compra e venda «que esteve na origem da aquisição do controlo da Boavista SAD», o valor a pagar no âmbito da OPA obrigatória não poderá ser inferior a 0,56 euros.



Assim, Gerard López terá de pagar 768.712 euros para comprar as 1.372.700 ações da SAD axadrezada alvo da oferta.



O COMUNICADO DA CMVM:

Em cumprimento do n.º 4 do artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários (Cód.VM)[1], a CMVM informa que, em sequência da nomeação de auditor independente para fixação da contrapartida mínima na OPA obrigatória preliminarmente anunciada em 2021 pela Jogo Bonito Group, Société à Responsabilité Limitée (Jogo Bonito), sobre a Boavista Futebol Clube, Futebol SAD (Boavista SAD), recebeu o respetivo relatório, elaborado nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 188.º do Cód.VM.

No seu relatório, o auditor adianta que o valor de avaliação do capital próprio da Boavista SAD é negativo em todos os cenários analisados, referindo que "a avaliação de acordo com o melhor cenário atribui um valor à Boavista SAD de 28,6 milhões de euros negativos", pelo que "se atribui o valor por ação de 1 cêntimo correspondente ao valor mínimo nominal de uma ação, em termos legais". (sublinhado nosso)

A contrapartida mínima assim determinada (€0,01 por ação) é inferior ao montante constante do anúncio preliminar divulgado pela Jogo Bonito e do acordo de compra e venda que esteve na origem da aquisição do controlo da Boavista SAD (€0,56 por ação), pelo que o valor a pagar no âmbito da referida oferta não deverá ser inferior a €0,56 por ação.

Mais se informa que o procedimento relativo ao registo e tendente ao lançamento da referida oferta se encontra em curso.