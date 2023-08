Alan Varela foi titular no duelo do Boca Juniors em casa do Nacional, num jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores.

O médio que está a ser negociado pelo FC Porto chegou a despedir-se do clube de Buenos Aires, e já não jogou a 25 de julho, ante o Barracas Central. No entanto, surgiram alguns entraves no negócio e Varela regressou às opções de Jorge Almirón.

Em campo, refira-se, o Boca empatou em casa do Nacional a zeros. Alan Varela jogou os 90 minutos.