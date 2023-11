A UEFA anunciou ter chegado a um acordo com o grupo empresarial detentor da conceituada revista France Football para se associar, já a partir do próximo ano, à entrega da Bola de Ouro.

O Grupo Amaury, proprietário da France Football e também o L'Équipe, continuará a ser o responsável pelo sistema de votos, que permanecerá inalterado, enquanto o organismo que tutela o futebol a nível europeu tratará de questões relacionadas com os direitos comerciais e a organização da gala.

Em comunicado, a UEFA informou ainda que serão introduzidos dois novos prémios: treinador e treinadora do ano, que juntam à Bola de Ouro (masculina e feminina), Kopa (melhor sub-21), Yashin (melhor guarda-redes), Gerd Muller (melhor marcador da época anterior), equipa (masculina e feminina) do ano) e Sócrates, que premeia o trabalho humanitário.

Recorde-se que a entrega da Bola de Ouro, troféu criado em 1956, esteve ligada à FIFA entre 2010 e 2015, período no qual teve a designação de FIFA Bola de Ouro. Depois disso, o organismo supremo do futebol mundial criou os prémios The Best, voltando a entregar a solo - como acontecera entre 1991 e 2009 - o prémio de melhor jogador do Mundo.