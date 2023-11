Mauricio Pinilla, antigo avançado chileno do Sporting, não concorda com a atribuição da Bola de Ouro a Lionel Messi, considerando que o prémio que distingue o melhor jogador do ano não pode contemplar apenas a vitória no Campeonato do Mundo.

«Se ganhas a Bola de Ouro a jogar na MLS (liga profissional norte-americana), isso significa que somos todos loucos ou que a MLS se tornou numa potência desportiva mundial», destacou o avançado, atualmente com 39 anos, já depois de ter pendurado as botas em 2020, em declarações à ESPN do Chile.

Além de desvalorizar a MLS, Pinilla defende que o Campeonato do Mundo tem um peso excessivo na atribuição do prestigiante prémio.

«O Mundial pesou totalmente. Não sei por que razão vamos atribuir prémios no total do ano se depois apenas uma competição vai ser tomada em conta. No geral, não acho que ele tenha sido o melhor», acrescentou.

Na mesma ótica, Pinilla também considera que a atribuição do prémio Lev Yashin, que distingue o melhor guarda-redes do ano, ao argentino Dibu Martínez «roça o ridículo».