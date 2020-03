A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou nesta segunda-feira ter suspendido a negociação das ações do Benfica.

A entidade revela apenas que a decisão se prende com a necessidade de «divulgação de informação relevante ao mercado».

Recorde-se que há uma OPA a decorrer e na semana passada surgiram notícias de que o surgimento da pandemia do coronavírus poderia implicar a suspensão da operação em curso, o que poderá ter influência no preço das ações da SAD encarnada.

O comunicado da CMVM:

«O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações da Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado.»

[artigo atualizado]