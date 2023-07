Nico Schulz já não é jogador do Borussia Dortmund. Em comunicado, o emblema alemão informou que as duas partes chegaram a acordo para a rescisão do contrato que era válido até 2024.

«Todos sabemos que as coisas não se desenvolveram como esperado para o Borussia Dortmund e o Nico Schulz nos últimos anos. No entanto, desejamos ao Nico tudo de bom para seu futuro desportivo e pessoal», afirmou o diretor-desportivo do Dortmund, Sebastian Kehl, citado na nota divulgada.

Nico Schulz chegou ao Borussia Dortmund em 2019/20, proveniente do Hoffenheim. Em três temporadas, nunca conseguiu afirmar-se, ele que concorria com o português Raphael Guerreiro por um lugar no lado esquerdo da defesa: fez três assistências e um golo em 61 jogos.