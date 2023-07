O Hull City anunciou esta quinta-feira a contratação de Rúben Vinagre por empréstimo do Sporting, tal como o Maisfutebol havia noticiado em tempo oportuno.

Em comunicado, o emblema do Championship inglês informa que a cedência do lateral-esquerdo é até ao final da presente temporada. Na nota, não é mencionado qualquer opção de compra, mas o nosso jornal sabe que a mesma existe, no valor de 15 milhões de euros.

Vinagre foi contratado pelo Sporting em 2021/22, mas não conseguiu afirmar-se na equipa de Ruben Amorim e foi emprestado na época passada ao Everton, clube pelo qual apenas quatro jogos. Vai agora representar outra equipa inglesa, ele que já passou também pelo Wolverhampton.

✍️ We are delighted to announce the signing of Rúben Vinagre on a season-long loan from @SportingCP!



Great to have you with us, @Rubenvinagrejr! 👊#hcafc | Realtor Global