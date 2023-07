A figura: Afonso Moreira

Que belo jogo do jovem jogador do Sporting que, no ano passado, se repartiu entre a equipa B e os sub-23. Chamado a fazer o estágio de pré-época, o extremo de 18 anos teve a oportunidade de ser titular e não a desperdiçou. Esteve sempre muito envolvido no jogo – em contraste com Edwards, por exemplo – e mostrou confiança. Ficará no plantel principal?

O momento: falhanço de Trincão (90+1m)

O jogo já estava no período de descontos quando Francisco Trincão desperdiçou a grande oportunidade do Sporting para vencer. Lançado por Jovane, o internacional português ficou só com o guarda-redes pela frente, mas quis colocar demasiado a bola e… rematou ao lado.

OUTROS DESTAQUES:

Trincão:

Foi um dos jogadores em maior evidência do lado do Sporting, apesar da chance perdida nos descontos. Marcou o golo dos leões e, por mais três vezes, esteve perto de bisar. Não há dúvida de que, estando em forma, Trincão é um dos melhores deste Sporting. Resta ver se, nesta época, será mais regular.

Chermiti:

Há um nome por quem os sportinguistas têm suspirado: Gyökeres. O avançado foi contratado por 20 milhões ao Coventry City para ser um dos esteios do Sporting versão 2023/2024. Chermiti, tudo indica, será suplente e mostrou argumentos para ser essa alternativa. Foi dele a assistência para o golo. De resto, nunca dá uma bola como perdida.

Marcus Edwards:

Não é que seja grande novidade, mas, mais uma vez, o extremo inglês mostrou ser capaz do melhor… e do pior. Foram 90 minutos em que Edwards passou completamente ao lado do jogo. A qualidade está lá… falta, talvez, a consistência.