Nova Zelândia e Noruega deram esta manhã (em Portugal) o pontapé de saída no Mundial 2023: no final dos 90 minutos, sorriu a anfitriã Nova Zelândia, com um triunfo por 1-0.

Campeã do Mundo em 1995 – e bicampeã europeia, em 1987 e 1993 – a Noruega entrava para esta partida como favorita, mas esse estatuto não se provou em campo. Pelo contrária, foi a seleção neozelandesa a estar sempre mais confortável na partida – e mais perto do golo.

E esse golo apareceu logo no início da segunda parte, aos 48 minutos: Jacqui Hand ganhou espaço na direita e assistiu Hannah Wilkinson para o 1-0. A antiga jogadora do Sporting (em 2019/20) só teve de desviar de primeira em frente à baliza.

Aos 90 minutos, e depois de consultar o VAR, a árbitra assinalou penálti a favor da formação da casa, mas Ria Percival acertou no ferro. Esse momento deu outra motivação à Noruega para atacar os minutos finais, em busca do empate, mas apesar de algumas ameaças, as nórdicas não conseguiram evitar a derrota.

Terminada a partida, a festa foi muita por parte da Nova Zelândia, que garantiu assim a primeira vitória de sempre em Mundiais, naquela que é a sexta participação: é ainda a nova líder do grupo A, que conta ainda com a Suíça e as Filipinas.