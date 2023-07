O Bournemouth anunciou esta quinta-feira a contratação de Milos Kerkez ao AZ Alkmaar.

Em comunicado, o clube da Premier League revelou que o jovem lateral-esquerdo assinou um contrato de «longa duração».

Kerkez, jovem de apenas 19 anos, chegou a ser um alvo do Benfica neste verão, mas as negociações não tiveram sucesso. Esteve depois também perto de rumar à Lazio, mas acabou por optar pelo Bournemouth.

Welcome to #afcb, Milos 🤩



We're delighted to announce the permanent signing of @MilosKerkez5 from AZ Alkmaar ✍️