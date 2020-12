Floyd Mayweather anunciou um regresso aos ringues para uma luta de exibição frente a um adversário inesperado. O pugilista de 43 anos terá pela frente o YouTuber Logan Paul, de 25.

Logan Paul fez uma única luta no boxe profissional, em novembro de 2019, frente ao rapper KSI, e perdeu. Mayweather é um dos maiores nomes do boxe mundial e tem no currículo de 50 lutas, nas quais conseguiu 50 vitórias.

Desde que Mayweather anunciou a reforma, voltou para vencer Conor McGregor, estrela da MMA, e defrontou ainda Tenshin Nasukawa num evento de exibição.

O evento está marcado para 20 de fevereiro de 2021.