Ricardo Horta recorreu, esta terça-feira, às redes sociais para agradecer aos adeptos e companheiros do SC Braga.

O avançado português diz ter vivido uma época muito especial ao serviço dos «Guerreiros do Minho».

«Obrigado pelo apoio de todos ao longo do ano, foi sem dúvida uma época muito especial para mim por me ter conseguido tornar o melhor marcador de sempre do SC Braga», pode ler-se na conta de Instagram.

Nesta temporada, Ricardo Horta disputou 49 partidas pelos bracarenses, apontado 23 golos e 10 assistências, tornando-se no melhor marcador do emblema minhoto, com 93 golos.

O avançado é pretendido pelo Benfica para a próxima época, mas António Salvador, presidente do Sp. Braga, quer garantir um importante encaixe financeiro para libertar a estrela da equipa.