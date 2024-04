Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Municipal de Portimão, após a vitória por 5-3 frente ao Portimonense, naquele que pode ter sido o último jogo nos minhotos:



«Foram dois anos de grandes conquistas, ganhadores, onde conseguimos ter um excelente sucesso desportivo, com um terceiro lugar, uma ida à Champions, um título, uma ida à final da Taça de Portugal. Fizemos quase de tudo o que era possível fazer: ainda agora, estamos a lutar pelo 3º lugar.

Dentro destes dois anos, tivemos a capacidade para superar registos históricos no Sporting de Braga, como golos marcados, pontos, vitórias… tudo isto é uma grande marca que fica.

Aquilo que fizemos na potenciação de jogadores também foi importante: basta pensar nos jogadores que saíram e nos valores em que os vendemos. Eu, como bracarense, ficarei eternamente grato e muito satisfeito por contribuir para o crescimento deste Sporting de Braga, sem esquecer a forte estrutura que temos por trás, a visão do presidente e as condições que nos permitem trabalhar ao mais alto nível.

O que temos em massa adepta.. para mim, serão sempre eles quem alavanca o clube e dizer-lhes que esta foi mais uma vitória para eles.»

[Que análise faz à vitória de hoje?]:

«Tivemos um jogo onde demonstrámos domínio: fomos sempre assertivos no que fomos fazendo.

É uma vitória que acaba por ser justa, conseguida em cima de um objetivo que tínhamos: era importante somar mais três pontos e aproximarmo-nos do 3º lugar.

Estou satisfeito pelo desempenho dos jogadores que foram muito rigorosos, competentes e agressivos: acima de tudo, no processo defensivo muito competentes e isso faz com que hoje possa estar muito satisfeito com o desempenho dos meus atletas.»