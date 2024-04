O Sp. Braga venceu, na noite desta segunda-feira, o Portimonense, por 3-5, no encerramento da 27.ª jornada da Liga.

No terceiro encontro desta edição do campeonato com oito golos, os comandados de Artur Jorge entraram «mandões», inaugurando o marcador logo ao terceiro minuto, por Bruma, assistido por Roger Fernandes. Parecia compor-se o princípio de uma noite tranquila para os «guerreiros».

Todavia, 15 minutos mais tarde, Pedrão repôs a igualdade, de penálti.

Sem tempo a perder, Roger puxou a si as atenções e devolveu a vantagem ao Sp. Braga, em cima da meia-hora.

No segundo tempo, Banza ampliou a vantagem, em dose dupla, aos 49 e 61m. O avançado aproveitou a lentidão da defesa contrária para encurtar distâncias para Gyökeres, que leva 22 golos na Liga. Por sua vez, Banza anota 21.

Já com Hildeberto e Fukui em campo, desde os 62m, Bruma deu a estocada final nas aspirações dos algarvios, aos 69m.

Curiosamente, a falta de pressão revelou uma reta final inesperada. Com as duas equipas pouco aplicadas defensivamente, Hildeberto Pereira, aos 71m, e Fukui, aos 86m, encurtaram distâncias.

Pelo meio, o ponta de lança viu um golo anulado, por fora de jogo. Pelo empenho, fica a nota para Paulo Sérgio. Quanto ao nipónico, terá assinado um dos golos da época.

A fechar, e já em modo «All-Star», Nakamura travou, em grande estilo, João Moutinho.

Reveja, aqui, a história deste jogo.

O triunfo permite ao Sp. Braga aproximar-se do FC Porto, que permanece no terceiro lugar. Por sua vez, o Portimonense é 16.º, ocupando o posto de play-off de manutenção. O Estrela da Amadora (15.º) está a três pontos. Segue-se a visita ao Desp. Chaves, «lanterna vermelha», na tarde de domingo (15h30).

Quanto aos «guerreiros», a próxima ronda guarda um interessante embate com o Arouca, em Braga, agendado para a tarde de sábado (18h).