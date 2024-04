Artur Jorge assumiu, na noite desta segunda-feira, que «muito provavelmente» cumpriu o último jogo ao serviço do Sp. Braga na vitória por 5-3 contra o Portimonense, no fecho da 27.ª jornada da Liga.



«É muito claro: há acordo entre clubes. Houve negociação e a intenção do Botafogo em contar com os meus serviços. Há acordo entre clubes para falarem comigo. O compromisso era falarem comigo depois do jogo. Estando o acordo assinado, será analisado por mim para podermos ver. O que conversámos agrada-me. É muito provável que hoje tenha feito o meu último jogo pelo Sp. Braga», referiu, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.

A resposta foi brindada com aplausos e um sorriso emocionado de Artur Jorge, que ainda não havia terminado a mensagem.



«Este foi um trajeto incrível e estou grato às pessoas que apostaram mim. Tudo isto passa pela solidez no projeto. Fizemos campanhas muito boas nestes últimos dois anos, com objetivos conseguidos, capazes de superar registos históricos do clube. Estou muito satisfeito, porque também é este o meu objetivo como bracarense. Quero que continuem a ganhar. Fico feliz por contribuir para o sucesso do Sp. Braga, que será sempre o meu clube», terminou.

Ligado consecutivamente ao Sp. Braga desde 2017, num percurso desde os escalões de formação até à equipa B e principal, Artur Jorge conquistou o primeiro título pelos «guerreiros» em janeiro, em Leiria. A Taça da Liga corou este percurso de Artur Jorge, que, em todo o caso, não se adivinha tão curto.

O técnico bracarense chegou ao leme da equipa principal em 2022.

Como jogador, Artur Jorge cresceu na formação do Sp. Braga e representou os seniores entre 1992 e 2004, sendo considerado uma referência, como capitão, na história dos «guerreiros» no dobrar do século.