O Bragantino perdeu na última noite em casa do Flamengo e desperdiçou a hipótese de ficar a partilhar a liderança do Brasileirão, mas nem por isso Pedro Caixinha desiste do sonho do título.

«Daqui para a frente em relação ao que aconteceu aqui, acho que todos sonhávamos com o resultado, mas porque não sonhar que podemos ganhar? É isso que vamos ter de trabalhar», começou por dizer o técnico português da equipa de São Paulo, citado pelo Globoesporte.

«O sonho pode ter ficado um pouco mais distante, não temos dúvidas, mas a nossa luta tem de continuar. Há muita coisa nos próximos quatro jogos. Vamos continuar com esse sonho, com o pensamento no próximo jogo», prosseguiu.

Sobre a partida em si, Caixinha mostrou-se orgulhoso, apesar da derrota: «É um processo. Mesmo perdendo, estamos orgulhosos e muito satisfeitos com a equipa em termos daquilo que tem sido o nosso crescimento. O crescimento não é só chegar e ter os comportamentos que pedimos. É ter os comportamentos naquilo que está a jogar-se, na casa do adversário, e a forma como encarámos o jogo.»

«A forma como a vitória foi celebrada pelos jogadores do Flamengo atesta a dificuldade que colocamos no jogo. Poderíamos ter feito mais, mas isso faz parte do jogo, do nosso crescimento», atirou.