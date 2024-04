O treinador português Abel Ferreira, do Palmeiras, foi eleito o melhor treinador do Campeonato Paulista.

A distinção foi atribuída numa cerimónia realizada na noite de segunda-feira, um dia depois de o Palmeiras conquistar a competição, na final realizada frente ao Santos.

Na equipa ideal, eleita por treinadores e capitães dos 16 clubes participantes e ainda pelo Comité Técnico da Federação Paulista, surgem ainda três jogadores do Palmeiras. O finalista vencido, o Santos, é o clube com mais jogadores representados, seis.

Endrick, atacante do Palmeiras, foi eleito o “craque” do Paulistão. O prémio “Revelação” foi para Rômulo, também do Palmeiras.

«Apesar de ser um troféu individual, para mim representa o trabalho de um grupo, de uma equipa. E como disseram ali dentro, como viram aquela primeira orquestra: trabalho em harmonia. Não tenho só tocadores de violino. Uns tocam tambor, outros tocam piano, mas a verdade é que, no final, o som é harmonioso e partilho este prémio, de forma especial e carinhosa, com todos os meus jogadores, que muito merecem», afirmou Abel.

Com este êxito, Abel tornou-se o treinador com mais títulos no Palmeiras.