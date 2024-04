Abel Ferreira conduziu o Palmeiras à conquista do terceiro título consecutivo no Estadual de São Paulo com uma reviravolta na segunda mão da final diante do Santos (2-0) e, desta forma, passou a ser o treinador com mais títulos conquistados na história do clube paulista.

O Paulistão de 2024 foi o décimo título conquistado pelo treinador português no Palmeiras, igualando o recorde detido por Oswaldo Brandão. No Palmeiras desde 2020, Abel Ferreira tem vindo a conquistar troféus atrás de troféus e foi deixando pelo caminho nomes consagrados como Vanderlei Luxemburgo ou Luiz Felipe Scolari.

Desde que chegou ao Palmeiras, há quatro anos, Abel Ferreira, que renovou contrato até 2025, conquistou títulos todos os anos e, esta temporada, vai ainda ter a oportunidade de lutar pela Taça Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Abel Ferreira já conquistou dois Brasileirões (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).

Treinadores com mais títulos no Palmeiras