O Botafogo foi travado, em casa, no arranque da fase de grupos da Libertadores. Na madrugada desta quinta-feira, sob olhar atento de Artur Jorge – que marcou presença na tribuna do Olímpico Nilton Santos – o «fogão» foi travado pelos colombianos do Junior Barranquilla, por 1-3.

Numa primeira parte de extrema desorganização defensiva, o Botafogo encaixou três golos em menos de meia-hora. De penálti, Carlos Bacca coloriu o marcador, aos 13m. Dobrado o tempo no cronómetro, Gabriel Fuentes dobrou, também, a vantagem, ao cabo de 28m.

Para consumar o choque, Bacca bisou, assistido por Fuentes, aos 44m. Entre os anfitriões, apenas Hugo Neto foi capaz de efetivar a resposta, aos 43m.

Em suma, seis remates – três dos quais enquadrados com à baliza – bastaram para o Barranquilla edificar tal diferença no marcador, que viria a prevalecer até ao intervalo.

No segundo tempo, os colombianos abdicaram de atacar, cerraram fileiras para a própria área e regressaram a casa com os três pontos.

«Muito trabalho pela frente», terá pensado Artur Jorge.

Com seus auxiliares, Artur Jorge assistiu a derrota do Botafogo no Nilton Santos.

Com seus auxiliares, Artur Jorge assistiu a derrota do Botafogo no Nilton Santos.

Assim, no Grupo D, o Botafogo é último, a par dos equatorianos do Quito, que na última noite perderam na visita aos peruanos do U. Deportes (2-1). Na próxima jornada, na noite de 12 de abril (sexta-feira), o Botafogo visita o Quito.

Poupar antes da final do Paulistão

Quanto a Abel Ferreira, marcou passo na Argentina, no reduto do San Lorenzo (1-1). O golo de Joaquin Piquerez, aos 81m, permitiu ao «verdão» resgatar um ponto, face à desvantagem cravada no marcador desde os 20m. Assistido por Leguizamon, Jhohan Romana fez o primeiro da partida.

Num encontro repleto de mudanças no «onze», o treinador português terá a lamentar a falta de acerto dos seus pupilos, uma vez que o guardião contrário apenas foi obrigado a «sujar» o equipamento em quatro ocasiões.

Ainda assim, na reação ao encontro, Abel Ferreira mostrou-se tranquilo, salientando a importância de «dar ritmo» a todos os jogadores, a fim de aumentar o leque de opções a longo prazo.

«É sempre bom sair com a sensação de que a equipa lutou. Não conseguimos mais, mas o San Lorenzo também é competitivo. No ano passado iniciámos a prova com uma derrota», analisou o técnico.

Ora, o Palmeiras é segundo classificado do Grupo F, à condição, uma vez que Liverpool FC e Independiente del Valle apenas jogam na madrugada desta sexta-feira. Na próxima ronda, o Palmeiras recebe o Liverpool FC. Partida agendada para a madrugada de 12 de abril (sexta-feira).

Antes, já na noite deste domingo (22h), o Palmeiras disputa a segunda mão da final do Paulistão, em casa, diante do Santos. No primeiro jogo, o «verdão» perdeu, por 1-0.

Outros resultados:

Grupo A:

Alianza Lima 1-1 Fluminense

Colo Colo 1-0 Cerro Porteño

Grupo C:

The Strongest 2-0 Grémio

Huachipate 1-1 Estudiantes

Grupo H:

Dep. Tachira 0-2 River Plate

Nacional 2-0 Libertad