O Palmeiras conquistou, na noite deste sábado, o Paulistão. Abel Ferreira liderou o «verdão» para o tricampeonato, algo que não acontecia há 90 anos. Na receção ao Santos, e depois da derrota na primeira mão (1-0), o Palmeiras provou por que motivo é o «time da virada» (2-0).

A festa começou antes da chegada do campeão brasileiro ao Allianz Arena.

Dentro de campo, os adeptos brindaram Abel Ferreira com dupla homenagem.

Mosaico da torcida do Palmeiras para o Abel Ferreira. pic.twitter.com/k1Sw3wDa0h — PalmeirasOn (@PalmeirasOn) April 7, 2024

Quanto à segunda mão desta final, o guardião da casa, Weverton, foi o primeiro a brilhar, travando um remate em arco de Pituca, ao sexto minuto.

Num jogo pleno de nervos, Abel Ferreira viu cartão amarelo, por protestos, em cima do primeiro quarto de hora. Era o espelho de uma partida escassa em oportunidades, mas repleta de duelos.

Aos 27m, Endrick aproveitou o comodismo da defesa contrária, ganhou a frente na área e chocou com o guarda-redes contrário. Alertado pelo vídeoárbitro, o juiz da partida reviu as imagens e confirmou o penálti. Responsável pela conversão, Raphael Veiga elevou a festa na fortaleza do «verdão».

De parada e resposta, Weverton e Mayke foram os principais responsáveis por salvaguardar a vantagem do Palmeiras, resistindo às investidas do ataque do «peixe».

À entrada para a reta final, aos 67m, o médio argentino Aníbal Moreno consumou a reviravolta, após combinação entre Piquerez e Flaco.

Até ao derradeiro apito, a turma de Abel Ferreira resistiu, delineou alguns contra-ataques e deixou o tempo correr.

Noventa anos depois, o Palmeiras volta a completar o tricampeonato do Paulistão. Reveja, aqui, o filme deste jogo.

Esta foi, muito provavelmente, a derradeira conquista de Endrick pelo «verdão», jovem avançado de 17 anos que rumará ao Real Madrid no verão. Em declarações aos jornalistas, Endrick falou para a «próxima geração», salientando que o sonho de chegar à Europa é possível. Além disso, puxou a si a responsabilidade de ser um «exemplo».

Endrick deixa o Palmeiras com CINCO TÍTULOS!



Sendo o Craque Da Final. pic.twitter.com/Ej46RDnX1C — Jonathan Anjos (Deca) (@_Jonathananjos_) April 7, 2024

No calendário do Palmeiras segue-se a receção ao Liverpool Montevideo, na madrugada de sexta-feira. Os comandados de Abel Ferreira são segundos do Grupo F, com um ponto, em igualdade com San Lorenzo, Independiente del Valle e Liverpool Motevideo.

Por sua vez, o Santos centra atenções na preparação da Serie B, que arranca a 21 de abril.