Dois meses depois, Abel Ferreira e os jogadores do Palmeiras voltaram a pisar o relvado (agora renovado) do Allianz Parque, tendo aprovado a mudança do sintético.

Depois de várias queixas do clube, a própria Federação paulista de futebol avaliou as condições do relvado e não permitiu jogos até ao final da manutenção. Agora, já com o novo relvado, o plantel do Verdão treinou esta quarta-feira no Allianz Parque, para preparar a receção ao Novorizontino, na semifinal do Campeonato Paulista.

«É especial voltar a treinar aqui e, principalmente, voltar a jogar. Estou ansioso para poder voltar a jogar e, quem sabe, marcar um golo», destacou o aniversariante do dia, Murilo, em declarações ao site do clube.

De notar que a equipa comandada pelo técnico português não jogava no Allianz Parque desde 28 de janeiro, na vitória frente ao Santos (2-1). Deste modo, a equipa andava a jogar no Arena Barueri.