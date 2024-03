O Palmeiras anunciou em comunicado que vai pôr John Textor em tribunal. Na base da ação do clube de São Paulo estão declarações do dono do Botafogo, que disse ter havido manipulações de resultados no Brasil em 2021, 2022 e 2023 e estar na posse de um relatório que comprovaria a manipulação do resultado num jogo do Palmeiras em 2022.

«A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis – nas esferas civil, criminal e esportiva – contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que, recorrentemente, têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro», informou o Palmeiras em comunicado.

Na mesma nota, o «verdão» incentivou Textor a «apresentar imediatamente aos órgãos competentes» as informações que diz ter sobre a prática de «atos ilícitos no futebol brasileiro».

O Palmeiras sugere que o empresário norte-americano está a ter dificuldades para aceitar uma derrota - recorde-se que o Botafogo chegou a liderar confortavelmente o Brasileirão na época passada, mas foi ultrapassado pela equipa de Abel Ferreira nas jornadas finais - e acusa-o de se portar como um «caricato cartola à moda antiga».