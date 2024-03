Fábio Silva garante que o único objetivo do Rangers é vencer o Benfica, esta quinta-feira, e seguir para os quartos-de-final da Liga Europa.

Em declarações à BBC, após marcar um dos golos na vitória por 2-0 sobre o Hibernian, para a Taça da Escócia, o avançado português afirma que a passagem à próxima fase «seria um grande passo para o Rangers». No entanto, deixa um aviso para a mentalidade da equipa, que deve ser semelhante para todas as competições.

«Estamos prontos para quinta-feira, vai ser um bom jogo, muito especial, tendo em conta que jogamos em casa. Temos de mudar o «chip» e estar prontos para atuar em todas as competições, não apenas na Liga Europa, apesar de ser mais fácil haver esse foco nos confrontos europeus.»

Recordar que Fábio Silva esteve no segundo golo do Rangers, da passada quinta-feira, no Estádio da Luz. Emprestado pelo Wolverhampton, o português soma também quatro golos em treze jogos pela formação escocesa esta temporada.