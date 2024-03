Antes da receção ao Benfica na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, o Rangers carimbou a passagem às meias-finais da Taça da Escócia, com uma vitória por 2-0 no reduto do Hibernian, este domingo.

O Rangers adiantou-se aos 23 minutos, por Lundstram, que encostou a bola para a baliza, na sequência de um penálti desperdiçado por James Tavernier.

Já na segunda parte, o Hibernian ficou reduzido a nove jogadores no espaço de dois minutos, devido às expulsões de Obita (69m) e Moriah-Weish (71m).

O avançado português Fábio Silva, que foi novamente titular, confirmou a vitória na parte final (84m).

O Rangers volta a jogar na quinta-feira, na receção ao Benfica (17h45). Na primeira mão, na Luz, as duas equipas empataram a dois golos.