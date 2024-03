A UEFA proibiu o Benfica de vender bilhetes aos adeptos para o próximo jogo europeu fora de casa. A sanção não impede as águias de terem adeptos no jogo da próxima semana na Escócia com o Rangers, já que se trata de uma pena suspensa durante os próximos dois anos.

«A decisão da UEFA tem por base a deflagração de tochas e o arremesso de objetos durante a recente partida realizada em Toulouse, a contar para a Liga Europa. A decisão implica ainda o pagamento imediato de uma multa de 28 mil euros», referem o clube encarnado em comunicado.

Na mesma nota, o Benfica apela aos sócios e adeptos que «cumpram os regulamentos e se abstenham de práticas que prejudiquem a imagem do clube».