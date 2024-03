Um adepto do Rangers morreu esta quinta-feira em Lisboa, após o empate entre a equipa escocesa e o Benfica (2-2), na Luz, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.

«É com profunda tristeza que o Rangers tomou conhecimento do falecimento do adepto Thomas McAllister em Lisboa, após o jogo de ontem à noite da Liga Europa com o Benfica», referiu o Rangers em comunicado.

Sem especificar as circunstâncias da morte, o clube escocês garantiu que está em contacto com as autoridades portuguesas e transmitiu condolências à família.

«Esta notícia impactou todos no clube, assim como tenho a certeza de que vai atingir todos os nossos adeptos. Ninguém deveria ir a um jogo de futebol e não voltar para casa», disse o CEO do Rangers, James Bisgrove.

